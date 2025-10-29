Mulher é encontrada ferida com golpes de faca no rosto em Ivinhema

Mulher, de 38 anos, precisou ser socorrida durante a terça-feira, dia 28, após ser esfaqueada na região do rosto, no bairro Trigueña, em Ivinhema.

Ela foi encontrada caída na rua 9, com uma lesão no lado esquerdo do rosto, na região occipital.

Segundo o site Ivinotícias, o estado de saúde em que ela foi vista era preocupante, pois ela apresentava intensa hemorragia e um quadro clínico delicado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por populares, que conseguiu contar o sangramento e encaminhar a vítima até a unidade hospitalar da cidade.

Inicialmente, populares não souberam dizer quem poderia ter cometido a agressão. No entanto, tempos depois, a Polícia Militar em rondas localizou e prendeu o suspeito.

O caso foi levado para a delegacia.

