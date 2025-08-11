Mulher é encontrada morta com saco amarrado nas pernas e sinais de tortura em Corumbá

Uma mulher, ainda não identificada, foi encontrada morta com sinais de tortura pelo corpo em uma área de mata localizada na Rua Ceará, parte alta de Corumbá, durante a manhã desta segunda-feira (11).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Diário Corumbaense, ao ser encontrada, ela tinha ferimentos de faca na região do pescoço, uma lesão na cabeça, que pode ter sido causada por algum golpe e estava com um saco preso às pernas.

“A mulher tem idade entre 20 e 27 anos, aproximadamente. Ela foi achada nesse local, mas aparentemente não morreu ali. Estamos apurando o caso, há poucos detalhes porque a região não conta com câmeras de segurança”, detalhou o delegado Guilherme Oliveira Pena ao site.

A vítima vestia casaco e calça preta e próximo ao corpo, havia uma pedra de tamanho médio. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas para atender o caso, fazendo os levantamentos iniciais a respeito.

O corpo foi removido por uma funerária e encaminhado ao IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), onde passará por exames de necropsia. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

