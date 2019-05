Mulher é encontrada morta com sinais de tortura

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

Rosimar Gomes de Souza da Cruz, 27 anos, foi encontrada morta na favela do bairro Estrela Verá, em Dourados, na manhã desta sexta-feira (10).

Ela estava com as mãos amarradas com pano e tinha uma corda no pescoço, e vários sinais de tortura.

Policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) realizavam rondas pela região, quando populares informaram sobre o corpo. Em seguida, a Polícia Militar chegou ao local.

Rosimar estava numa estrada vicinal da região próxima a uma estação de tratamento de água, local de difícil acesso. A perícia realiza os trabalhos de praxe para saber como ocorreu a morte.

