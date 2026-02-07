Mulher é encontrada morta debaixo de ponte em Campo Grande

Uma mulher, ainda não identificada, foi encontrada morta debaixo de uma ponte no cruzamento das avenidas Ezequiel Ferreira Lima e Ernesto Geisel, na região do Aero Rancho, em Campo Grande. O achado foi feito na manhã deste sábado (7).

De acordo com informações iniciais, a suspeita é que a vítima tenha falecido por causas naturais, já que a mulher não tinha sinais de violência pelo corpo.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas junto com a Polícia Militar, Perícia Técnica, para fazer a remoção do corpo e os levantamentos iniciais a respeito do caso.

