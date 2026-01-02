Mulher é encontrada morta dentro de reservatório em aldeia de Dourados

Mulher, identificada como Sandrielly Cabreira Espíndola, foi encontrada morta dentro de um reservatório de água na Aldeia Jaguapiru, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande, nesta quinta-feira, dia 1º.

O reservatório precisou ser 'interditado' para a higienização e somente após os procedimentos necessários, a água estará liberada para a comunidade indígena.

Informações apontam que a mulher foi encontrada durante a tarde desta quinta-feira. Lideranças indígenas auxiliaram na tentativa de resgate, mas a vítima já estava sem os sinais vitais.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para remover o corpo do reservatório. A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local.

O caso será investigado.

