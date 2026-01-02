Mulher é encontrada morta dentro de reservatório em aldeia de Dourados

Mulher, identificada como Sandrielly Cabreira Espíndola, foi encontrada morta dentro de um reservatório de água na Aldeia Jaguapiru, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande, nesta quinta-feira, dia 1º.
O reservatório precisou ser 'interditado' para a higienização e somente após os procedimentos necessários, a água estará liberada para a comunidade indígena.
Informações apontam que a mulher foi encontrada durante a tarde desta quinta-feira. Lideranças indígenas auxiliaram na tentativa de resgate, mas a vítima já estava sem os sinais vitais.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para remover o corpo do reservatório. A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local.
O caso será investigado.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Com esposa grávida e filho em casa, homem saiu para cometer estupro por 'desejo' na Capital
Polícia
PM de folga impede estupro de mulher que praticava corrida e prende homem na Capital
Polícia
Homem dá tiros para o alto durante a virada do ano e é preso pelo Choque na Capital
Polícia
Homem procura polícia após ser ameaçado de homicídio há 32 anos em Aquidauana
Polícia
Rapaz é socorrido com vísceras expostas após ser esfaqueado em Dourados
Polícia
Ferido a tiros no São Jorge da Lagoa, homem não resiste e morre em hospital
Polícia
Enteada esfaqueia padrasto no rosto durante briga familiar na virada do ano em MS
Polícia
Homem é ferido a tiros em tentativa de homicídio no São Jorge da Lagoa
Polícia
Adolescente foge da casa do pai após ser espancado com fio de cobre em Campo Grande
Polícia