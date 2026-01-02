Menu
Mulher é encontrada morta dentro de reservatório em aldeia de Dourados

Lideranças indígenas auxiliaram na tentativa de resgate, mas a vítima já estava sem os sinais vitais

02 janeiro 2026 - 07h50Luiz Vinicius
Mulher estava em um reservatório de águaMulher estava em um reservatório de água   (Aldeia Alerta)

Mulher, identificada como Sandrielly Cabreira Espíndola, foi encontrada morta dentro de um reservatório de água na Aldeia Jaguapiru, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande, nesta quinta-feira, dia 1º.

O reservatório precisou ser 'interditado' para a higienização e somente após os procedimentos necessários, a água estará liberada para a comunidade indígena.

Informações apontam que a mulher foi encontrada durante a tarde desta quinta-feira. Lideranças indígenas auxiliaram na tentativa de resgate, mas a vítima já estava sem os sinais vitais.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para remover o corpo do reservatório. A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local.

O caso será investigado.

