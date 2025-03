Mulher Ã© encontrada morta e nua dentro de casa no Aero Rancho

Uma mulher de 34 anos foi encontrada morta e nua dentro da sua própria residência no início da tarde deste sábado (22), no Jardim Aero Rancho, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, amigos estranharam a ausência da mulher no local de trabalho e avisaram um policial militar. Assim, o agente foi até a casa dela, a chamou várias vezes mas não teve resposta.

Então ele decidiu entrar no imóvel e não localizou nenhum registro de arrombamento ou algo ilícito, mas encontrou a vítima caída. O Corpo de Bombeiros foi acionado e apenas constatou o óbito.

A principal suspeita é de morte natural, pois não foi localizado sinais de violência no corpo. Uma testemunha afirmou que a vítima era hipertensa e não fazia uso de medicamento para estabilizar a pressão arterial. O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico.

