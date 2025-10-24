Menu
Menu Busca sexta, 24 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Mulher é encontrada morta em barraco nas margens da Av. Ernesto Geisel

O corpo da vítima estava em avançado estado de decomposição, dificultando saber se a vítima poderia ter ou não sinais de violência

24 outubro 2025 - 08h54Luiz Vinicius
Local onde a vítima foi encontradaLocal onde a vítima foi encontrada   (Reprodução/Google Maps)

Mulher, com idade entre 20 e 30 anos, foi encontrada morta na madrugada desta sexta-feira, dia 24 de outubro, em um barraco nas margens da Avenida Ernesto Geisel com a Avenida Manoel da Costa Lima, no bairro Guanandi, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o corpo da vítima estava em avançado estado de decomposição, dificultando saber se a vítima poderia ter ou não sinais de violência.

Ainda conforme o registro, a pessoa que encontrou o corpo da mulher no barraco informou inicialmente a Polícia Militar, que há cerca de dois dias, notou que a vítima estava deitada na mesma posição no local.

Estranhando a situação e percebendo um forte odor vindo da área, decidiu verificar o que poderia ter ocorrido, localizando o corpo em avançado estado de decomposição. Assim, foi acionado o Corpo de Bombeiros para a constatação de óbito, onde na sequência, estiveram a Polícia Civil e a Polícia Científica.

Não foi possível determinar se havia indícios de violência no corpo devido ao estado de decomposição do mesmo.

O caso foi registrado como morte por causa indeterminada na delegacia de plantão.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Agente do Gaeco -
Polícia
PCC planejava executar autoridades em SP; Gaeco deflagra operação
JD1TV: A paisana, militar reage a assalto e mata bandido a tiros
Polícia
JD1TV: A paisana, militar reage a assalto e mata bandido a tiros
Ladrão de gado procurado em todo MS é preso em Campo Grande
Polícia
Ladrão de gado procurado em todo MS é preso em Campo Grande
Homem que invadiu casa para matar idoso é preso em Bela Vista
Polícia
Homem que invadiu casa para matar idoso é preso em Bela Vista
Ilustrativa
Polícia
Jovem morre ao tomar 'Tadalafila' antes de jogar bola com amigos
Equipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela vivia
Polícia
Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital
Após mais de 50 dias em coma, morre jovem que bebeu gin adulterado com metanol
Polícia
Após mais de 50 dias em coma, morre jovem que bebeu gin adulterado com metanol
Depac de Dourados, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher trans coloca fogo na própria casa após sair nua na rua em Dourados
O suspeito foi preso momentos depois
Polícia
Assassino é preso bebendo em bar após homem a facadas durante briga em Dourados
Imagem Ilustrativa
Polícia
Jovem é esfaqueado durante role em tabacaria do Jardim Pênfigo

Mais Lidas

Equipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela vivia
Polícia
Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital
O caso aconteceu em Campo Grande na noite de ontem
Polícia
JD1TV: Casal tenta dar 'calote' em travesti e passa vergonha em motel de Campo Grande
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Cidade
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Confusão por dívida de R$ 35 mil termina em agressão em loja de veículos na Piratininga