Mulher é encontrada morta em barraco nas margens da Av. Ernesto Geisel

Mulher, com idade entre 20 e 30 anos, foi encontrada morta na madrugada desta sexta-feira, dia 24 de outubro, em um barraco nas margens da Avenida Ernesto Geisel com a Avenida Manoel da Costa Lima, no bairro Guanandi, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o corpo da vítima estava em avançado estado de decomposição, dificultando saber se a vítima poderia ter ou não sinais de violência.

Ainda conforme o registro, a pessoa que encontrou o corpo da mulher no barraco informou inicialmente a Polícia Militar, que há cerca de dois dias, notou que a vítima estava deitada na mesma posição no local.

Estranhando a situação e percebendo um forte odor vindo da área, decidiu verificar o que poderia ter ocorrido, localizando o corpo em avançado estado de decomposição. Assim, foi acionado o Corpo de Bombeiros para a constatação de óbito, onde na sequência, estiveram a Polícia Civil e a Polícia Científica.

Não foi possível determinar se havia indícios de violência no corpo devido ao estado de decomposição do mesmo.

O caso foi registrado como morte por causa indeterminada na delegacia de plantão.

