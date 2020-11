Mulher é encontrada morta em casa e testemunhas dizem que escutaram gritos

Vítima de feminicídio Suelia Vargas, 40 anos, foi encontrada morta dentro de casa na noite do último domingo (8), na Aldeia Amambai, localizada na MS-386, no município de Amambai.

De acordo com informações policiais, eles receberam a denúncia de que uma mulher estaria morta dentro de casa, uma equipe se deslocou para a Aldeia e constatou que realmente havia uma mulher morta no interior da residência. A vítima apresentava alguns hematomas no rosto e manchas roxas pelo corpo.

Além disso, testemunhas relataram à polícia que ela e o marido passaram o dia todo ingerindo bebida alcoólica e que chegaram a ouvir gritos da mulher do interior da residência.

O esposo da vítima chegou a ser encaminhado para a delegacia, porém, o caso foi registrado como morte a esclarecer, ou seja, apesar de a denúncia ser acerca do feminicídio, ainda não há a confirmação.

O caso foi registrado na Delegacia de Policia de Amambai e será investigado.

