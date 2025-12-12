Menu
Menu Busca sexta, 12 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Senai Matriculas - Dez25
Polícia

Mulher é encontrada morta em terreno baldio de Água Clara

A princípio, a polícia descarta um possível feminicídio

12 dezembro 2025 - 13h12Luiz Vinicius

Mulher, identificada como Luiza Pereira de Souza, foi encontrada morta no final da tarde desta quinta-feira, dia 11, em um terreno baldio de Água Clara - a 192 quilômetros de Campo Grande.

A princípio, a polícia descarta um possível feminicídio, mas haverá investigação para verificar as causas da morte.

Segundo informações, ela também fazia uso de medicamentos. A Polícia Militar foi acionada após populares encontrarem o corpo dela no terreno baldio.

O corpo dela foi encaminhado para Três Lagoas para exames de necrópsia.

Reportar Erro
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O veículo só foi liberado porque outra pessoa habilitada compareceu ao local e assumiu a direção.
Polícia
Motorista é multado duas vezes ao passar bêbado pela mesma blitz
Deputada federal Carla Zambelli (PL-SP)
Polícia
STF forma maioria para confirmar perda do mandato de Carla Zambelli
Caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Idoso briga com ladrão armado, é ferido no rosto e tem dinheiro e celular roubado na Capital
cepol
Polícia
Bandido invade casa, furta celular e manda mensagem 'justificndo crime' em Campo Grande
UPA Universitário, onde aconteceu o caso
Polícia
Homem com esquizofrenia morre ao sentir falta de ar em UPA de Campo Grande
Delegacia de Ponta Porã
Polícia
Investigador reage a tentativa de assalto e suspeito é preso em Ponta Porã
Imagem ilustrativa
Polícia
Homem que passeava com cão de estimação é atacado por 'Pit Monster' no Noroeste
Homem morreu possivelmente vítima de infarto
Polícia
Homem desce gritando de carro, pede ajuda e morre após passar mal Três Lagoas
O ministro do STF, Alexandre de Moraes
Polícia
Trump tira Alexandre de Moraes da lista de sanções da Lei Magnitsky
Campo-grandense é ameaçado de morte após ser 'julgado pelo tribunal do crime'
Polícia
Campo-grandense é ameaçado de morte após ser 'julgado pelo tribunal do crime'

Mais Lidas

Polícia Civil e Científica estão pelo local
Polícia
VÍDEO - AGORA: Caminhoneiro é encontrado morto em pátio de posto de Campo Grande
A divulgação oficial dos nomes pré-selecionados ocorrerá no próximo sábado (13), durante o Natal na Praça Ary Coelho
Cidade
Divulgada lista de inscritos para 96 apartamentos no Jorge Amado; Confira
Unidade Básica de Saúde em Campo Grande
Saúde
Conselho pede providências de atendimentos suspensos em 29 unidades na Capital
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025