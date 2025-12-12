Mulher é encontrada morta em terreno baldio de Água Clara

Mulher, identificada como Luiza Pereira de Souza, foi encontrada morta no final da tarde desta quinta-feira, dia 11, em um terreno baldio de Água Clara - a 192 quilômetros de Campo Grande.
A princípio, a polícia descarta um possível feminicídio, mas haverá investigação para verificar as causas da morte.
Segundo informações, ela também fazia uso de medicamentos. A Polícia Militar foi acionada após populares encontrarem o corpo dela no terreno baldio.
O corpo dela foi encaminhado para Três Lagoas para exames de necrópsia.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Motorista é multado duas vezes ao passar bêbado pela mesma blitz
Polícia
STF forma maioria para confirmar perda do mandato de Carla Zambelli
Polícia
Idoso briga com ladrão armado, é ferido no rosto e tem dinheiro e celular roubado na Capital
Polícia
Bandido invade casa, furta celular e manda mensagem 'justificndo crime' em Campo Grande
Polícia
Homem com esquizofrenia morre ao sentir falta de ar em UPA de Campo Grande
Polícia
Investigador reage a tentativa de assalto e suspeito é preso em Ponta Porã
Polícia
Homem que passeava com cão de estimação é atacado por 'Pit Monster' no Noroeste
Polícia
Homem desce gritando de carro, pede ajuda e morre após passar mal Três Lagoas
Polícia
Trump tira Alexandre de Moraes da lista de sanções da Lei Magnitsky
Polícia