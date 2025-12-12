Mulher é encontrada morta em terreno baldio de Água Clara

Mulher, identificada como Luiza Pereira de Souza, foi encontrada morta no final da tarde desta quinta-feira, dia 11, em um terreno baldio de Água Clara - a 192 quilômetros de Campo Grande.

A princípio, a polícia descarta um possível feminicídio, mas haverá investigação para verificar as causas da morte.

Segundo informações, ela também fazia uso de medicamentos. A Polícia Militar foi acionada após populares encontrarem o corpo dela no terreno baldio.

O corpo dela foi encaminhado para Três Lagoas para exames de necrópsia.

