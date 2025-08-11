Mulher encontrada morta com sinais de tortura em Corumbá é identificada pela família

A jovem, encontrada morta em um matagal, na rua Ceará, parte alta de Corumbá, durante a manhã desta segunda-feira (11), foi identificada como Victória Roberta de Miranda Rodrigues, de 21 anos.

Conforme as informações policiais, um parente da vítima procurou as autoridades e fez o reconhecimento do corpo da vítima. O site Diário Corumbaense apurou que Victória era nascida em Corumbá, mas o último endereço dela consta em Campo Grande.

Ao ser encontrada, ela tinha ferimentos de faca na região do pescoço, uma lesão na cabeça, que pode ter sido causada por algum golpe e estava com um saco preso às pernas. Ela foi achada nesse local, mas aparentemente não morreu ali. Estamos apurando o caso, há poucos detalhes porque a região não conta com câmeras de segurança”, detalhou o delegado Guilherme Oliveira Pena ao site.

Saiba Mais Polícia Mulher é encontrada morta com saco amarrado nas pernas e sinais de tortura em Corumbá

A vítima vestia casaco e calça preta e próximo ao corpo, havia uma pedra de tamanho médio. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas para atender o caso, fazendo os levantamentos iniciais a respeito.

O corpo foi removido por uma funerária e encaminhado ao IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), onde passará por exames de necropsia. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Mulher é encontrada morta com saco amarrado nas pernas e sinais de tortura em Corumbá

Deixe seu Comentário

Leia Também