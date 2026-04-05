Assembleia Abr26
Mulher é encontrada sem vida em piscina de clube e caso é apurado

Até o momento, fato é tratado como morte a esclarecer, sem autoria

05 abril 2026 - 13h15Sarah Chaves, com FTN Brasil

Uma mulher foi encontrada morta dentro da piscina de um espaço de eventos na madrugada deste sábado (4), em São José dos Quatro Marcos (MT).

De acordo com a Polícia Militar, o proprietário do local foi até o imóvel por volta de 1h45, após perceber que as luzes estavam acesas fora do horário habitual. Ao chegar, encontrou a mulher submersa na piscina, já sem sinais de vida.

A área foi isolada para os procedimentos de praxe, e a Polícia Civil assumiu o caso, acionando a Perícia Oficial para apurar as circunstâncias da morte.

A identidade da vítima ainda não foi confirmada, e a causa do óbito será determinada por exames.

Até o momento, não há indícios de crime, e o caso é tratado como morte a esclarecer.

Arauco - Niver Inocencia Abr26

