Polícia

Mulher é encontrada sem vida pelo filho após morrer dormindo no Colúmbia

Ela não teria se levantado pela manhã, o que gerou suspeitas no rapaz

04 novembro 2025 - 14h11Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Uma mulher identificada como Eiane da Silva, de 46 anos, foi encontrada sem vida em sua residência na manhã desta terça-feira (4), no bairro Jardim Colúmbia, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, Eiane morava com um dos filhos. Na manhã de hoje, o rapaz encontrou a mãe desacordada por volta das 8h20. Imediatamente, ele acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas a equipe constatou que a mulher já estava sem vida.

Familiares relataram à polícia que a vítima tinha histórico de consumo de álcool e, nos dias anteriores, apresentou episódios de vômito com sangue. Eiane também sofria de hipertensão, mas não fazia uso regular de medicamentos.

O caso foi registrado como morte natural, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

