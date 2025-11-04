Mulher é encontrada sem vida pelo filho após morrer dormindo no Colúmbia

Uma mulher identificada como Eiane da Silva, de 46 anos, foi encontrada sem vida em sua residência na manhã desta terça-feira (4), no bairro Jardim Colúmbia, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, Eiane morava com um dos filhos. Na manhã de hoje, o rapaz encontrou a mãe desacordada por volta das 8h20. Imediatamente, ele acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas a equipe constatou que a mulher já estava sem vida.

Familiares relataram à polícia que a vítima tinha histórico de consumo de álcool e, nos dias anteriores, apresentou episódios de vômito com sangue. Eiane também sofria de hipertensão, mas não fazia uso regular de medicamentos.

O caso foi registrado como morte natural, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também