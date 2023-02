Mulher é enforcada pelo marido até desmaiar após discussão na Capital

Um homem, de 28 anos, foi preso em flagrante no final da tarde de terça-feira (7) logo após ter agredido e enforcado sua própria esposa, de 33 anos, durante uma discussão na residência do casal na Morada do Sossego, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a discussão aconteceu após o marido pedir para que a mulher fosse embora da residência em que moravam juntos há cinco anos. Porém, quando a vítima passou a arrumar seus pertences, o autor passou a maltratá-la, agredindo com socos e jogando seus pertences na rua.

Para se defender, a mulher pegou uma faca, mas o marido tomou o objeto dela e passou a enforca-lá. Nisso, a irmã que mora na frente da casa do casal, pediu para que a sobrinha, de 3 anos, fosse até a residência e ao retornar correndo, assustada, contou que o pai havia enforcado a mãe e que a vítima estava desmaiada.

A Polícia Militar, nesse meio tempo, foi acionada, e quando chegou ao local, encontrou as duas mulheres conversando e a vítima com escoriações no pescoço causadas pelo enforcamento.

Ainda segundo o registro da ocorrência, a mulher chegou a ser ameaçada pelo autor proferindo a seguinte frase: "Eu posso até ser preso, mas eu volto aqui e te mato". O autor foi localizado e confessou que agrediu a esposa, mas relatou que se defendeu, pois a companheira estava com uma faca.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

