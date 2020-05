Mulher é enforcada pelo marido e decide não levá-lo à justiça

Saiba Mais Polícia Tentativa de furto pode ser motivo de envenenamento de pitbulls na capital

O agressor Fernando Vinicius Custódio da Silva, 27 anos, foi preso na sexta-feira (8), após esganar a esposa durante uma discussão do casal de Dourados.



Conforme a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via CIOPS, para averiguar um chamado de violência doméstica, e ao chegar ao local, conversaram com a vítima que chamou a guarnição.



Segundo relatos da mulher, o companheiro teria chegado em casa embriagado e iniciou-se então uma discussao por ciúmes, onde o estopim seria a ex de Fernando.



Foi quando o autor tentou esganar a vítima e na tentativa de se desvencilhar da agressão, a mulher ainda acabou por ser agredida na barriga, e com medo de ser morta ela mesma acionou a Policia Militar, onde demonstrou interesse em representar criminalmente contra Fernando.



O agressor recebeu voz de prisão, e foi detido com uso de algemas para sua propria segurança, da equipe e para evitar fuga, e encaminhado a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Dourados.



Porém a vítima disse posteriormente que não desejava representar judicialmente em desfavor do companheiro, pois possuia apenas uma pequena vermelhidão no pescoço.





