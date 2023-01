Mulher é esfaqueada diversas vezes por 'inimiga' em Ivinhema

Mulher, de 46 anos, foi esfaqueada sete vezes por uma 'inimiga' na noite de domingo (29), no bairro Triguenã, em Ivinhema.

De acordo com o site Ivinotícias, a vítima foi atacada pela autora com ao menos 7 golpes de faca, dentre os quais 3 foram na parte lateral esquerda da costela, 3 na parte superior das costas e um na altura do joelho.

O Corpo de Bombeiros do município atendeu a vítima e encaminhou para o Hospital Municipal. Ainda conforme o site, a mulher estava com sinais de hemorragia.

A Polícia Militar também foi acionada e esteve no local para acompanhar a ocorrência.

