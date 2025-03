Mulher Ã© esfaqueada durante briga de vizinhos em TrÃªs Lagoas

Uma mulher, de 51 anos, foi esfaqueada nas costas e atingida por uma tijolada no pé durante briga ocorrida na madrugada de sábado (29), bairro Vila Verde, em Três Lagoas.

Conforme as informações policiais, a vítima contou que as autoras seriam suas vizinhas. Em determinado momento, durante a confusão, as agressoras teriam segurado seus cabelos enquanto desferiam os golpes.

A Polícia Militar foi acionada, mas, ao chegar ao local, não encontrou as suspeitas. Apesar dos ferimentos, a mulher recusou atendimento médico e se negou a ser levada à UPA. Mesmo após insistência da PM e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ela permaneceu no local e também optou por não registrar a ocorrência na delegacia.

Diante da recusa da vítima em formalizar a denúncia, a Polícia Militar apenas orientou a mulher a procurar a Polícia Civil caso mudasse de ideia. O caso segue sem registro oficial e sem a identificação das agressoras.

