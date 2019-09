Mulher é esfaqueada durante briga em bar neste domingo

Uma mulher de 40 anos foi esfaqueada quatro vezes, na tarde deste domingo (1º), durante briga em um bar localizado na Avenida Glória de Dourados, no município de Naviraí. Pessoas que estavam no local no momento do crime socorreram a vítima, que foi encaminhada para o Hospital Municipal.

Dados do boletim médico dizem que a mulher possuía quatro perfurações, sendo três nas costas e uma no braço direito. A autora do crime fugiu e não foi localizada.

