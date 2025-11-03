Menu
Menu Busca terça, 04 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Mulher é esfaqueada durante briga pelo 'alecrim dourado' no Centenário

A vítima foi socorrida e levada para Santa Casa

03 novembro 2025 - 17h51Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Foto: Reprodução)

Uma mulher foi esfaqueada na madrugada desta segunda-feira (3) no Jardim Centenário, em Campo Grande. Segundo a polícia, a suspeita do ataque não foi localizada até a manhã desta segunda.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada com ferimentos no pescoço e no tórax, apresentando sangramento intenso e dificuldade para respirar. Ela recebeu os primeiros atendimentos do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi levada em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande.

Ainda segundo o registro policial, a mãe da suspeita contou que a agressão teria ocorrido após uma série de desentendimentos anteriores entre a vítima e a autora, motivados por ciúmes e um suposto caso de infidelidade envolvendo o companheiro da agressora.

A Polícia Militar isolou a área, e a Perícia Técnica foi acionada para realizar os levantamentos no local. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e está sendo investigado.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Delegacia onde o caso foi registrado, em Bataguassu
Polícia
Homem é preso em Bataguassu por ameaças à ex-esposa
O acidente aconteceu na manhã de hoje em Ivinhema
Polícia
Acidente entre caminhonete e carreta deixa uma pessoa morta em Ivinhema
Ilustrativa
Polícia
Trabalhador é socorrido de barco após ser esfaqueado em fazenda do Pantanal
Polícia Militar esteve no local dos fatos
Polícia
Adolescente é estuprado por colegas de trabalho durante festa em Nova Alvorada do Sul
Vítima foi levada ao CRS Coophavila
Polícia
Homem procura atendimento no CRS Coophavila e morre com suspeita de covid
Depac Dourados
Polícia
Adolescente bate na mãe após perder chinelo dentro de casa em Dourados
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Três são esfaqueados durante briga por celular em boca de fumo do Los Angeles
Criança de Campo Grande é asfixiada até a morte e enterrada em cova rasa pelo pai
Polícia
Criança de Campo Grande é asfixiada até a morte e enterrada em cova rasa pelo pai
Viatura polícia legislativa (8 de jan/2023) -
Polícia
Com resolução da Câmara aprovada, Polícia Legislativa ganha novos poderes; veja
Fotos dos mortos na frente do IML
Polícia
Polícia divulga perfis dos mortos em operação no RJ; 17 não tinham histórico criminal

Mais Lidas

Ilustrativa
Polícia
AGORA: Adolescente de 17 anos morre afogado em lagoa de Campo Grande
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Filha abandona mãe idosa por não ter mais interesse de cuidá-la em Campo Grande
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote
Daniel Gracioso faleceu no acidente
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã