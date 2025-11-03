Mulher é esfaqueada durante briga pelo 'alecrim dourado' no Centenário

Uma mulher foi esfaqueada na madrugada desta segunda-feira (3) no Jardim Centenário, em Campo Grande. Segundo a polícia, a suspeita do ataque não foi localizada até a manhã desta segunda.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada com ferimentos no pescoço e no tórax, apresentando sangramento intenso e dificuldade para respirar. Ela recebeu os primeiros atendimentos do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi levada em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande.

Ainda segundo o registro policial, a mãe da suspeita contou que a agressão teria ocorrido após uma série de desentendimentos anteriores entre a vítima e a autora, motivados por ciúmes e um suposto caso de infidelidade envolvendo o companheiro da agressora.

A Polícia Militar isolou a área, e a Perícia Técnica foi acionada para realizar os levantamentos no local. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e está sendo investigado.

