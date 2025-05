Mulher é esfaqueada e socorrida em estado grave em Corumbá

Uma mulher, ainda não identificada, foi esfaqueada durante a madrugada de domingo (18), na rua Treze de Junho esquina com a Tenente Melquíades, área central de Corumbá.

Conforme as informações policiais, as equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para ir até o local, onde prestaram os primeiros socorros à vítima, que tinha duas perfurações pelo corpo, sendo uma no abdômen e outra na região lombar.

Como não portava documento e nem conseguiu passar seu nome, ela não chegou a ser identificada. Após receber o atendimento inicial, a mulher foi levada para o Pronto-Socorro da cidade.

