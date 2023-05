Mulher é esfaqueada em festa e autor é preso após sair para 'procurar ajuda'

Uma mulher, de 40 anos, foi esfaqueada durante uma confraternização em um estabelecimento comercial no bairro Lagoa Azul, na cidade de Ivinhema. O autor, de 52 anos, foi preso momentos depois e alegou que estava apenas se defendendo.

Conforme as informações iniciais, a Polícia Militar foi acionada para ir até o Hospital Municipal, pois uma mulher tinha dado entrada na emergência com ferimentos provenientes de arma branca, tipo faca.

Ao chegar na unidade hospitalar, os policiais conversaram com testemunhas, que disseram que a vítima e o autor estavam em uma confraternização nos fundos de um estabelecimento comercial. Em determinado momento, ambos se desentenderam e o homem teria desferido golpes com um canivete contra a mulher.

Após a confusão, ele teria saído do local dizendo que iria buscar ajuda e vítima foi encaminhada para o hospital.

Com as características do homem, as equipes policiais realizaram diligências pela região, localizando o autor nas intermediações de onde o fato teria ocorrido. De imediato ele confirmou os fatos narrados pelas testemunhas e informou ainda que estava tentando se defender, sem dar mais detalhes.

Diante do flagrante, o autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema.

