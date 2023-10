Mulher é esfaqueada na cabeça durante briga na casa da irmã na aldeia Bororó

Uma mulher, de 37 anos, precisou ser socorrida após ser esfaqueada na cabeça durante uma briga na casa da irmã na aldeia Bororó, em Dourados, durante a noite de segunda-feira (16). O suspeito de desferir o golpe é o ex-companheiro da vítima, de 44 anos.

Conforme as informações iniciais, a vítima estava bebendo na residência quando teve uma briga no local. O motivo da discussão não chegou a ser divulgado pelos sites do interior. Sabe-se apenas que a mulher foi esfaqueada na cabeça durante a confusão.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, prestando os primeiros socorros para a vítima ainda no local antes de encaminhá-la para o HV (Hospital da Vida).

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde será investigado.

