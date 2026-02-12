Mulher é esfaqueada na mão durante ataque em Dourados

Uma mulher, de 34 anos, foi esfaqueada na mão durante a madrugada desta quinta-feira (12), na Vila Cachoeirinha, em Dourados.

Segundo informações apuradas, o crime aconteceu na Rua Frei Antônio e mobilizou equipes de socorro e segurança. A vítima sofreu cortes na mão durante o ataque e, devido à gravidade dos ferimentos, foi socorrida e encaminhada ao Hospital da Vida.

Uma pessoa foi detida apontada como autora da agressão. Conforme as informações iniciais divulgadas pelo site Dourados News, a suspeita é conhecida pelo apelido de “Tetê”. Ela estaria sob efeito de entorpecentes no momento da abordagem.

O caso será investigado pelas autoridades.

