Mulher é esfaqueada nas costas pelo marido e fica sangrando na varanda de casa

Homem, de 37 anos, foi preso momentos depois de tentar matar a esposa, de 25 anos, na Rua E, localizada no bairro Esperança, em Chapadão do Sul. A vítima teria sido achada pela vizinha, sangrando na varanda de casa.

Consta no boletim de ocorrência, que ao chegar em casa, localizada em um conjunto de kitnets, avistou a vítima caída na varanda, completamente ensanguentada. A mulher então levou a jovem até o hospital para receber atendimento médico.

Para a Polícia Militar, a vizinha disse ainda suspeitar que o autor da facada seria o convivente da vítima, uma vez que os dois brigavam muito e o homem usava tornozeleira eletrônica.

Após ser atendida, a vítima foi ouvida pelos militares e relatou ter brigado com o marido. Em determinado momento, durante a discussão, o homem se apossou de uma faca e a atingiu nas costas, fugindo em seguida.

Com as descrições do autor em mãos, as equipes fizeram diligências pela região. Ele foi localizado em uma casa abandonada. Preso, o homem foi entregue na Delegacia de Polícia Civil do município, onde o caso foi registrado como feminicídio, violência doméstica e familiar, na forma tentada e descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência.



Deixe seu Comentário

Leia Também