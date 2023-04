Mulher é esfaqueada no estômago após desentendimento com ex-marido na Capital

Uma mulher, de 47 anos, precisou receber atendimento médico logo após ser esfaqueada na barriga pelo ex-marido, que não teve a identificação revelada, no início da tarde deste domingo (23), na Vila Cidade Morena, em Campo Grande. O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Segundo relatos enviados para a reportagem, a mulher e o ex-marido tiveram um desentendimento por conta do processo legal de separação, mas ele teria chegado embriagado no imóvel e teria desferido esse golpe de faca contra ela.

O golpe foi único, mas apesar do ferimento, o quadro da vítima era considerado estável e ela foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar efetuou a prisão do suspeito, que permanecia pelo local.

O caso deve ser investigado pela polícia e o suspeito, possivelmente, foi encaminhado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também