Mulher é esfaqueada no peito pela 'amiga' no Centro Oeste

Uma mulher de 31 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada desta terça-feira (23) no bairro Jardim Centro Oeste, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 5h para atender um caso de lesão corporal por arma branca. Ao chegar ao local, na Rua Quita Simões da Cunha, os policiais encontraram a vítima caída no chão e com sangramento ativo no tórax.

Ela estava sendo amparada por moradores da região, que realizavam compressão manual sobre o ferimento enquanto aguardavam a chegada do socorro.

Testemunhas relataram que a jovem estava acompanhada de outra mulher, descrita como negra, alta, magra, com cabelos no estilo “dreads”, vestindo camiseta vermelha e short rosa. As duas teriam descido a Rua Araraquara e entrado na Rua Irere, quando minutos depois a vítima retornou correndo e gritando por socorro, com intenso sangramento no peito, afirmando ter sido esfaqueada. A suspeita fugiu em direção à Avenida Guaicurus gritando a palavra “talarica”, geralmente usada para descrever pessoas que ‘roubam’ o namorado dos outros.

Conforme as testemunhas, ambas são usuárias de drogas, conhecidas da região e viviam em situação de rua. Diante da situação, o Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos à mulher antes de encaminhá-la para Santa Casa.

Além da Polícia Militar, a Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas para atender o caso. Diligências foram realizadas na região, mas a suspeita não chegou a ser localizada.

