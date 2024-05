Mulher é esfaqueada no pescoço depois de separar briga em conveniência de Paranaíba

Uma jovem, de 28 anos, foi esfaqueada no pescoço e no punho pela amiga, de 32 anos, depois de uma briga em uma conveniência da cidade de Paraníba, na noite de quinta-feira (16).

Conforme as informações policiais, registradas no boletim de ocorrência, a confusão começou na conveniência em que as duas estavam. Em determinado momento, a autora se meteu em uma briga, mas a discussão foi encerrada quando a vítima a levou embora.

Já em casa, a ‘amiga’ se virou contra a vítima. Durante o bate boca, a autora pegou duas facas de açougueiro, vindo a desferir golpes contra a jovem.

As facadas atingiram o pescoço e o punho da mulher, que foi socorrida e levada para uma unidade de saúde.

Segundo o site O Correio News, quando os policiais militares chegaram ao imóvel, encontraram a casa repleta de sangue.

Depois de realizar diligências, a autora acabou sendo localizada e presa em flagrante.

