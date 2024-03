Mulher Ã© esfaqueada no rosto pela atual do ex-marido na BR-262, em Ribas do Rio Pardo

Uma mulher, de 40 anos, foi esfaqueada várias vezes na região do rosto pela atual namorada de seu ex-companheiro, durante a madrugada de domingo (24), na zona rural da cidade de Ribas do Rio Pardo, cidade localizada a 97km de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o hospital do município, onde uma mulher havia dado entrada com vários ferimentos pelo rosto. Ao chegar, os militares conversaram com a vítima, sendo informados de que ela estava quando o ex-companheiro e a atual namorada, começaram a passar de carro em frente ao imóvel.

Cansada das provocações, a vítima entrou em seu automóvel e passou a seguir a caminhonete Chevrolet S10 que o casal estava. Em determinado momento, eles entraram na BR-262, pegando a pista sentido Campo Grande, mas pararam pouco depois de entrar na rodovia.

Ao parar o veículo, a atual companheira do homem desceu e atacou a vítima com golpes de faca na região do rosto, causando vários ferimentos. Machucada e assustada, a mulher conseguiu fugir do local, mas acabou perdendo o controle de direção e saiu da pista, caindo em meio a vegetação.

Um taxista que passava pelo acidente conseguiu ajudar e socorrer a vítima, a encaminhado para o hospital. As equipes policiais realizaram diligências pela região, na tentativa de localizar os autores, mas não tiveram sucesso.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, como lesão corporal de natureza grave se resultar perigo de vida.

