Mulher Ã© esfaqueada pelas costas enquanto caminhava em aldeia de Dourados

Uma mulher, de 43 anos, foi socorrida depois de ser esfaqueada durante a noite de domingo (2), enquanto caminhava na Aldeia Jaguapiru, em Dourados.

Conforme o site Dourados News, a vítima detalhou que estava andando tranquilamente quando foi atacada ‘do nada’ e atingida por um golpe nas costas. Por conta do ferimento, ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital da Vida.

Enquanto isso, as equipes da Polícia Militar fizeram rondas pela aldeia até que identificaram que uma mulher seria a autora do crime. No entanto, as circunstâncias e motivações do ataque ainda não foram esclarecidas.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também