Mulher é esfaqueada pelo ex e socorrida em estado gravíssimo no Jardim Anache

Uma mulher, ainda não identificada, foi esfaqueada no começo da tarde desta terça-feira (28) no cruzamento das ruas Jaime Cerveira e Francisco Pereira Coutinho, no Jardim Anache em Campo Grande.

A informação inicial é de que um homem, ex-marido da mulher, teria segurado a vítima pelos cabelos e a esfaqueado algumas vezes.

O autor fugiu do local após o crime, mas foi detido instantes depois por populares e esta sendo encaminhado para a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram até o local, socorrendo a mulher até a Santa Casa de Campo Grande em estado gravíssimo.

