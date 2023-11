Mulher é esfaqueada pelo marido após briga em Anastácio

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi esfaqueada pelo companheiro depois de uma briga na noite de terça-feira (21), na Vila Antônio Clementino, em Anastácio.

Conforme as informações iniciais, a Polícia Militar foi acionada para ir até o hospital local onde a vítima havia dado entrada. Ao chegar, eles fizeram contato com a mulher sendo informado de que os golpes aconteceram abaixo da axila esquerda dela, resultando em uma lesão de aproximadamente 5 centímetros de largura.

O marido da mulher, suspeito de efetuar os golpes, teria agido após uma briga do casal. Diligências foram feitas para tentar encontrar o homem, mas ele não chegou a ser localizado pela região.

Na casa do casal, onde tudo aconteceu, as equipes policiais encontraram uma faca com cabo de alumínio e lâmina de cerca de 27 cm, além de um canivete de 9 cm de lâmina, ambos abandonados pelo suspeito após a agressão.

A mulher recebeu atendimento médico na unidade de saúde. O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

