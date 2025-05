Mulher é esfaqueada várias vezes pelo ex após negar relações sexuais no Canguru

Mulher, que não teve a idade revelada, foi vítima de tentativa de feminicídio ao ser esfaqueada pelo menos seis vezes no final da noite desta terça-feira (27), após negar ter relações sexuais com o ex-companheiro, no Jardim Canguru, em Campo Grande. O suspeito fugiu antes da polícia chegar.

Informações do boletim de ocorrência, apontam que a vítima havia chegado de uma festa e ao entrar na própria casa, encontrou o ex-marido deitado na cama. Como estava cansada, ela apenas se deitou para dormir.

No entanto, o suspeito tentou ter relações sexuais com ela, porém, houve a negativa por parte da vítima, causando a reação agressiva do homem, que pegou uma faca que estava debaixo do travesseiro e passou a golpeá-la.

Foram três golpes nas costas, duas na parte lateral, na região do abdômen e uma na parte da frente da barriga. Os filhos da vítima tentaram intervir, mas o suspeito conseguiu deixar a casa, fugindo com uma motocicleta.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima, encaminhando para a Santa Casa de Campo Grande. A Polícia Militar esteve no local e coletou todas as informações, assim como a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) e a Polícia Científica, que não encontrou a faca usada no crime.

O caso é tratado como tentativa de feminicídio e será investigado pela Deam.

