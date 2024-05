Mulher é esfaqueada várias vezes pelo marido em tentativa de feminicídio no Cabreúva

Mulher, que não terá seu nome divulgado, sofreu uma tentativa de feminicídio na noite desta segunda-feira (20), na região do Cabreúva, em Campo Grande. Ela foi atacada com vários golpes de faca desferidos pelo seu marido, que chegou a furtar um veículo para tentar atropelá-la, mas sem sucesso. Ele fugiu e até o momento não foi localizado.

Ela foi atingida várias vezes na região do peito e nas costas pelo suspeito. Segundo consta no boletim de ocorrência, eles estavam em uma confraternização quando ambos se 'isolaram' dos convidados para conversar sobre a separação e nesse momento, o marido desferiu as facadas na mulher.

O tio da vítima ouviu os gritos e foi até a frente da residência socorrer a sobrinha, pedindo ajuda para outros convidados para intervir na situação e deter o suspeito, porém, o indivíduo conseguiu fugir em direção a um posto de combustível na Avenida Ernesto Geisel.

Ainda conforme o registro da ocorrência, o suspeito furtou um carro, um Volkswagen Polo, de cor vermelha, e retornou para o local tentando atropelar a companheira e o tio dela, mas sem sucesso. E foi nesse momento que uma caminhonete, de preta, apareceu e efetuou pelo menos três disparos contra o veículo de passeio. O suspeito da tentativa de feminicídio saiu do local e fugiu.

A Polícia Militar, por meio da Força Tática, esteve no local e coletou detalhes, tentando encontrar o suspeito, porém, ele não foi localizado.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para atender a mulher e ela foi encaminhada para o UPA Vila Almeida, onde recebeu os primeiros atendimentos, na qual a equipe médica informou a Polícia Militar, que a vítima tinha várias perfurações, mas que nenhuma atingiu um órgão vital. Ela passaria por tomografia e o estado de saúde dela, a princípio, é estável e não corre risco de morte.

O caso está sendo investigado pela Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também