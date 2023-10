Mulher é espancada até a morte por 8 pessoas em conveniência de Maracaju

Cilene Almiram Almada Duarte, de 39 anos, morreu após ser espancada durante a madrugada de sábado (7), em uma conveniência localizada na Avenida Coronel Francisco Alves, no Distrito Vista Alegre, em Maracaju. O marido dela também apanhou.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima tinha uma rixa antiga com a vizinha da frente, identificada apenas como Jaqueline. Durante a madrugada de sábado, o casal decidiu ir até a conveniência/pastelaria, mas não esperavam encontrar com a vizinha no local.

Em determinado momento, Jaqueline teria chamado o filho de uma amiga para ir até o comércio. Um tempo depois, o rapaz chegou acompanhado de mais oito pessoas, sendo três mulheres que passaram a agredir Cilene.

Para não impedir a sessão de espancamento, o marido da vítima também foi agredido por um grupo de homens. Para a polícia, ele contou que viu a esposa caída ao solo e sendo agredida com chutes na cabeça. Vendo-a desacordada em seguida.

Quando as agressões pararam o homem correu para colocar a esposa no carro. Tentando salva-la, ele se deslocou até o Hospital Municipal de Maracaju, onde Cilene deu entrada já sem sinais vitais.

Apesar da confusão a Polícia Militar do distrito foi informada sobre o caso apenas horas depois, quando atendida uma briga generalizada de 40 pessoas no mesmo estabelecimento comercial. Por conta disso, acabou não sendo possível acionar a Perícia Técnica para fazer a apuração sobre os fatos, já que o local não foi preservado e os autores não chegaram a ser encontrados.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Maracaju, como morte a esclarecer e será investigado.

Deixe seu Comentário

Leia Também