Mulher é espancada com socos pelo marido em condôminio no Jardim Carioca

Durante a madrugadadesta segunda-feira (31) uma mulher de 25 anos procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) depois de ser espancada pelo marido, no bairro Jardim Carioca em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava na sua residência, que fica Condominio Azaléa, juntamente com seu companheiro e de suas filhas, quando por volta das 21 horas, deste domingo (30), ela pediu para que o marido preparasse ao jantar das crianças já que estava ocupada com outros afazeres domésticos. Ela contou que ele estava deitado no sofá e ficou irritado.

Os dois começaram uma discução, foi quando o autor de 25 anos, começou a agredir a vítima com na cabeça e ainda teria feito ameaças a ela, “Vou te dar uma paulada na cabeça, sair daqui e te deixar sangrando”.

Com medo das ameaças, ela resolveu procurar ajuda na delegacia e pedir medidas protetivas contra seu companheiro.

A vítima foi orientada a ligar para Guarda Municipal (153) ou para a Polícia Militar (190) caso ele volte a incomodá-la.

