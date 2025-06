Mulher é espancada e fica desfigurada após dispensar homem em festa

Uma jovem, de 20 anos, foi brutalmente espancada e ficou com o rosto desfigurado após dispensar um homem ao negar ficar com ele em uma festa, na zona norte de Manaus (AM), na madrugada desta sexta-feira (20).

A vítima foi surrada pelo agressor dentro do banheiro onde ocorria a festa. Alana Alves da Silva sofreu diversos ferimentos na face simplesmente por ter rejeitado a investida de um homem identificado apenas como Luiz Henrique.

De acordo com investigações preliminares da Polícia Civil amazonense, o suspeito teria abordado a mulher na área externa da festa, em um estabelecimento popular da região.

Após a negativa, ele a seguiu até o banheiro e desferiu vários socos e chutes em seu rosto e cabeça, deixando-a completamente desfigurada. Uma amiga da vítima foi uma das primeiras a tornar o caso público nas redes sociais.

Em seu relato emocionado, ela denuncia a covardia do agressor e pede justiça: “Esse desgraçado espancou a minha amiga dentro do banheiro do lado da festa só porque ela não quis ficar com ele. É revoltante! Isso não pode ficar impune”, declarou.

Vítima foi ouvida oficialmente após receber atendimento médico em um hospital da capital amazonense. A jovem agredida registrou ocorrência contra o agressor na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também