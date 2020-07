Mulher é espancada em primeiro encontro com homem

Um homem de 31 anos foi preso, na madrugada desta sexta-feira (17), por violência doméstica em Três Lagoas. Ele espancou e ameaçou matar uma jovem de 24 anos que conheceu pela internet, no primeiro encontro deles.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima conheceu o suspeito pelo Facebook e os dois marcaram de se encontrar no rancho onde ele morava, nas margens da BR-158. Então a vítima foi ao local por volta das 13h40, ficou na casa com ele e depois foram tomar banho de rio no fim da tarde.

Já por volta das 18 horas, foram até o bar que fica em frente da casa do suspeito e beberam. Em seguida, o homem começou a demonstrar ciúmes por causa do patrão, quando a vítima decidiu ir embora. Assim, o suspeito disse que não a levaria e ela foi até a entrada do local e ligou para a mãe.

Momentos depois o suspeito chegou bastante exaltado e disse “agora vou te matar”. Depois enforcou a vítima e a agrediu. Um vizinho chegou a entrar em luta corporal com o suspeito para separar, quando ele então voltou para casa.

Quando a mãe da vítima recebeu a ligação, acionou a Polícia Militar, que foi ao local. Já na casa do suspeito, os policiais precisaram arrombar a porta e ele foi encontrado deitado na cama. O homem acabou preso em flagrante por lesão corporal e ameaça, qualificados por violência doméstica.

Além do flagrante, já na delegacia foi constatado que o autor estava foragido e o mandado de prisão em aberto foi cumprido.

