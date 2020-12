Mulher é espancada na frente dos filhos e ameaçada de morte pelo marido

Uma mulher de 25 anos procurou polícia depois de ser espancada e trancada dentro de casa pelo marido de 31 anos, que ainda a ameaçou de morte, na noite desta segunda-feira (30), em Rio Brilhante, que fica a 158 km de Campo Grande.

Em depoimento a vítima contou que mantém um relacionamento com o autor há 3 anos e que tem dois filhos pequenos com ele, e que o marido é ciumento e possessivo e controla seus passos. A mulher disse que só tem autorização para sair de casa para trabalhar e voltar, e que não pode ter redes sociais e muito menos amigos.

A mulher disse que no domingo (29) estava na casa de sua avó comemorando o aniversário dela, e o marido tinha bebido muito e acabou saindo do local e teria deixado ela lá. Quando a vítima voltou para sua casa com os filhos, ela foi espancada pelo homem com socos na frente das crianças, o motivo das agressões, foi porque ela não teria avisado que iria demorar.

Ela ainda tentou sair de casa, mas o autor a trancou e tomou o celular de suas mãos para que não pedisse ajuda. Ele passou a fazer ameaças de morte e ainda disse que já havia ‘ficado’ com as amigas dela. Ela conseguiu escapar e pedir ajuda ao seu pai. Não há informações se o homem foi preso.

