Mulher é espancada na saída de bar e sofre fratura de crânio na Capital

Mulher, de 51 anos, precisou ser encaminhada para a Santa Casa na madrugada desta terça-feira (15), após ser espancada por um indivíduo na saída de um bar na região do Residencial Ramez Tebet, em Campo Grande. Ela foi encontrada caída na frente de uma residência com sangramento pelo nariz e com diversas lesões na cabeça.

Um vizinho é quem notou a situação e pediu auxílio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, relatando que a mulher solicitou ajuda em seu portão na rua Kalina Danche Demetrio.

Segundo consta no boletim de ocorrência, os militares estiveram pelo local e visualizaram a vítima com vários hematomas no rosto, na região das pálpebras e um sangramento ativo no nariz, além de lesões na cabeça que levaram a suspeita de fratura de crânio.

A mulher apresentava sinais de embriaguez e teve dificuldades em relatar seu nome e apresentar a versão dos fatos. Porém, ela conseguiu dizer que na saída de um bar, um indivíduo a seguiu e a espancou com vários socos, mas não quis dar mais detalhes.

Ela recebeu atendimento médico do Corpo de Bombeiros e foi encaminhada para o hospital da cidade.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

