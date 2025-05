Mulher é espancada pelo companheiro durante tentativa de feminicidio em Ribas do Rio Pardo

Jovem, de 23 anos, foi preso em flagrante por espancar a companheira durante a madrugada de quarta-feira (21), na zona rural do município de Ribas do Rio Pardo.

Conforme as informações policiais, a vítima contou que havia sido agredida pela primeira vez por volta das 23h30 de terça-feira (20), quando o companheiro chegou em casa embriagado e sob efeito de drogas.

Depois disso, ela e a filha, de 13 anos, foram dormir. Porém, durante a madrugada, o homem arrombou a porta e voltou a bater na vítima de maneira ainda mais violenta. Ela foi atingida por socos, teve pratos quebrados em sua cabeça, foi golpeada com um tijolo e ainda arrastada pelos cabelos.

Todas as agressões aconteceram enquanto o autor fazia ameaças de morte contra a mulher.

As autoridades foram então acionadas e assim que as equipes do SIG (Setor de Investigações Gerais) receberam a denúncia deram inicio as diligências.

O autor foi então preso na zona rural, a cerca de 60 km do município, e levado para a delegacia da cidade. O caso segue sendo investigado pelas autoridades.

