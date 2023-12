Mulher é espancada pelo marido e vai parar no hospital em Chapadão do Sul

Uma mulher, de 38 anos, teve uma fratura no ombro direito depois de ser espancada pelo marido, de 30 anos, durante a madrugada de quinta-feira (28), na cidade de Chapadão do Sul.

Conforme o registro policial, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de violência doméstica no Hospital Municipal. Ao chegar no local, os policiais conversaram com a vítima.

Ela contou que sofre agressões constantes do marido, sendo que essa última resultou em uma lesão mais extensa. A vítima apresentava ainda vários hematomas pelo corpo.

Militares realizaram diligências em busca do suspeito das agressões, no entanto, ele ainda não foi localizado. O caso segue sendo investigado e foi registrado como lesão corporal dolosa e violência doméstica.

Deixe seu Comentário

Leia Também