Mulher é espancada, tem os cabelos cortados e é mantida em cárcere pelo marido em Dourados

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi vítima de cárcere privado e espancada pelo marido, identificado como Pedro, na Aldeia Bororó, em Dourados.
Conforme as informações policiais, durante o cárcere a mulher foi agredida com socos no rosto e chutes nas pernas. Além disso, ele cortou o cabelo da vítima a força, a mantendo em cárcere privado e a impedindo de manter contato com familiares.
Ela explicou que conseguiu fugir correndo após o suspeito sair para comprar carne. Ela se escondeu na casa de um familiar, onde acionou a Polícia Militar para atender o caso.
As equipes fizeram rondas na região, até que encontraram o homem na residência do casal, no assentamento Nhu Vera 2. Segundo o Dourados News, diante dos fatos, os dois foram levados para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como violência doméstica, lesão corporal e cárcere privado.
A vítima apresentava diversos hematomas pelo corpo, principalmente na cabeça e nas pernas.Reportar Erro