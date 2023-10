Mulher é estrangulada pelo ex ao ser encontrada mexendo no celular em Paranaíba

Uma mulher, de 40 anos, foi estrangulada pelo ex-companheiro, de 38 anos, durante uma briga na noite de quinta-feira (12), na rua Projetada B, em Paranaíba.

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e ao chegarem no endereço indicado, encontraram o homem em frente a residência. Para os militares, o autor disse ter tido uma discussão com sua ex-esposa.

Ainda segundo o homem, em determinado momento a crise de ciúmes fez com que ele tentasse pegar o celular das mãos dela, enquanto a mulher estava em uma chamada de vídeo. Por conta da ação inesperada do homem, os dois acabaram em uma luta corporal.

No entanto, a vítima e sua filha contaram aos policiais que o homem não aceita o fim do relacionamento, que terminou há um certo tempo. De acordo com o site MS Todo Dia, ontem o autor teria ido até o local para levar a enteada até a igreja, e aproveitou a oportunidade para falar com a ex. Ao entrar no quarto, encontrou a mulher em chamada de vídeo e tomou uma atitude violenta, tentando estrangular ela.

O autor apenas não teve sucesso porque a filha da vitima se intrometeu na confusão, fazendo as agressões pararem. Diante da situação, os dois foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil do município, onde o caso foi registrado.

