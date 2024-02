Mulher é estuprada após aceitar carona de colega de trabalho em Corumbá

Uma jovem, de 20 anos, foi estuprada pelo colega de trabalho, de 43 anos, na noite de terça-feira (6), em Corumbá, depois de aceitar uma carona para casa após o fim do expediente de trabalho dos dois.

Segundo o depoimento da vítima, o autor do crime, seu colega de trabalho, havia oferecido carona para ela até sua residência após o expediente, no entanto, o homem acabou tomando uma rota diferente durante o trajeto, entrando em uma área de mata, onde cometeu o crime.

A vítima conseguiu fugir e pediu socorro para uma pessoa que passava pelo local, momento em que o autor do crime fugiu.

Ela foi levada até a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), onde o caso foi registrado, e uma equipe deu início às buscas pelo suspeito, que confessou o crime aos policiais ao ser encontrado.

