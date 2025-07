Mulher é estuprada por eletricista após ficar sem luz em casa: 'medo de engravidar'

Uma mulher denunciou ter sido estuprada por um eletricista terceirizado após ficar sem energia em casa e precisar acionar o serviço de reparos da empresa responsável em Ponta Grossa.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) indiciou o profissional, homem de 33 anos, por estupro. O caso ocorreu em maio deste ano e a vítima tem 18 anos.

Ela denunciou o crime por meio de um e-mail onde detalhou o ocorrido e afirmou ter ficado sem reação diante do crime. Segundo a delegada da PCPR, Cláudia Kruger, o abuso ocorreu no porão da casa da mulher.

“Este fato ocorreu no final do mês de maio deste ano. A vítima relatou que a sua residência havia ficado sem energia elétrica e por esta razão a empresa prestadora de serviço foi acionada. No local dois prestadores de serviço compareceram, sendo que um deles teria ido junto com a vítima até o porão da residência a fim de buscar uma ferramenta. E foi naquele local que o abuso sexual teria acontecido”, explica.

A delegada também afirmou que a empresa prestadora de serviço foi comunicada sobre o fato e colaborou com as investigações e na identificação do suspeito. O suspeito foi indiciado pelo crime de estupro após levantamento de provas sobre a materialidade do crime.

A empresa em que trabalhava o profissional é terceirizada da Companhia Paranaense de Energia (Copel). Em nota, a Copel informou que oficiou a empresa terceirizada sobre a acusação e solicitou apuração a respeito.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também