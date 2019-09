Mulher é executada na fronteira

Marlene Rosa de Souza Zaffe, 48 anos, foi executada na manhã desta quarta-feira (25) com cinco disparos de arma de fogo na residência onde morava, em Ponta Porã.

De acordo com informações do site Porã News, o autor dos disparos chegou á residência da vítima e a chamou. Ao sair, Marlene foi alvejada pelos disparos. Ela morreu antes da chegada do socorro.

Informações apontam que a motivação do crime tenha sido um desentendimento com vizinhos. O autor fugiu logo após o crime e o caso está sendo investigado.

Deixe seu Comentário

Leia Também