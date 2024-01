Mulher é ferida com pedrada pelo marido, mas recusa denunciá-lo no Aero Rancho

Mulher, de 38 anos, foi agredida com uma pedrada na cabeça desferida pelo próprio marido, de 46 anos, no início da noite desta segunda-feira (8), no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Mesmo com a situação, a vítima recusou denunciá-lo na delegacia e tampouco quis se separar do companheiro.

Informações que constam no boletim de ocorrência apontam que a Polícia Militar foi acionada para conter uma situação de lesão corporal em uma via do bairro, quando chegou pelo local e encontrou a mulher com um corte na cabeça e sangramento pelo rosto.

Ela informou que entrou em luta corporal com seu companheiro e após os ânimos se exaltarem ainda mais, ele teria arremessado uma pedra contra sua cabeça. Por outro lado, em sua versão, o homem confirmou a discussão, mas disse que sua esposa também teria atacado uma pedra contra ele.

Devido ao ferimento, a mulher foi encaminhada para atendimento em uma unidade de saúde no próprio bairro, mas liberada após os curativos. O homem foi detido e encaminhado para a Deam (Delegacia Especializado de Atendimento à Mulher).

Já pela delegacia, a mulher não confirmou a versão apresentada pelos policiais e não deu mais nenhum detalhe sobre o fato, apenas que ela e seu marido estavam bebendo bastante. Ela recusou denunciá-lo, disse que não iria se separar e muito menos representar pela prisão do suspeito, não aceitando registrar um novo boletim de ocorrência.

O caso, no entanto, foi registrado como lesão corporal no âmbito da violência doméstica na Deam.

