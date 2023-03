Mulher Ã© ferida por 'bala perdida' no NÃºcleo Industrial

Uma mulher, de 49 anos, foi ferida em uma das pernas por uma bala perdida na madrugada desta sexta-feira (24), no Núcleo Industrial, em Campo Grande. Ela procurou atendimento médico na Santa Casa.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava em uma via pública quando sentiu muita dor e uma forte queimação na perna direita, abaixo do joelho.

Relatando aos policiais que estiveram no hospital, ela primeiramente achou que seria um detrito arremessado por um veículo que passou pelo local na hora que sentiu o impacto. Mas referente ao disparo, não sabe de onde pode ter vindo.

Nenhuma outra informação foi passada a respeito. O estado de saúde da mulher é considerado estável.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

