Mulher é fica desfigurada ao ser agredida a pedradas pelo marido em fazenda de MS

A diarista Mayara Romeiro, de 28 anos, foi gravemente agredida a pedradas pelo companheiro Lucas Felix, de 44 anos, durante a madrugada de sábado (2), em uma fazenda de Bodoquena. Toda ação aconteceu na frente dos filhos do casal. A vítima ficou com o rosto desfigurado. O autor não aceitava o fim do relacionamento.

Conforme as informações do delegado Daniel Francisco Mercado Dantas, titular da Delegacia de Polícia Civil de Miranda, a mulher teria dado entrada com sinais de agressão física no Hospital de Bonito. Com o rosto completamente desfigurado, a vítima foi transferida as pressas para a Santa Casa de Campo Grande, onde está internada no CTI.

Tudo teria acontecido após uma discussão do casal, onde, na ocasião Mayara arrumou suas coisas para ir embora da fazenda. Sem aceitar o fim do relacionamento, o Lucas pegou uma faca para dar inicio as agressões, mas como o objeto quebrou, o homem se apossou de uma pedra, continuando a bater na cabeça da mulher.

Por conta da brutalidade das agressões, Mayara ficou com o rosto completamente desfigurado, sendo encontrada ensanguentada.

Logo em seguida foram iniciadas as diligências tentar localizar o autor, que teria se escondido na região de mata da própria fazenda, onde tudo teria acontecido. Após passar a noite no meio do mato, o autor, de 44 anos, entrou em contato com o gerente do local dizendo estar cansado de se esconder e queria se entregar.

“Após ter o autor em sua posse, esse gerente conduziu o autor até a Delegacia de Bodoquena por volta das 17h da tarde de ontem (3), onde foi dada voz de prisão. Ele confessou detalhadamente a agressão que fez contra a mulher”, explicou o delegado.

O homem foi autuado preliminarmente por tentativa de feminicídio, principalmente por tudo ter acontecido na frente das filhas do casal. O caso está sendo investigado.

Deixe seu Comentário

Leia Também