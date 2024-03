Mulher Ã© flagrada transportando arsenal dentro do carro, junto com o filho

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi presa ao ser flagrada transportando diversas armas de fogo, durante a noite de sexta-feira (22), na cidade de Bataguassu, próximo a divisa com São Paulo. Além das armas, ela levava o filho de 4 anos dentro do carro.

Conforme as informações policiais, uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal), uma equipe fazia fiscalização na BR-267 quando abordou o veículo. Durante verificação no carro, os policiais perceberam que a carenagem interna do porta-malas estava solta.

Ao olhar no local, eles puxaram a lataria e erceberam que havia um objeto envolto em uma meia preta, enrolado com fita crepe. A equipe constatou que se tratava de dois carregadores de fuzil. Aprofundando as buscas, encontraram, então, os demais armamentos e munições.

Conforme as informações repassadas pela PRF, a suspeita levava quatro fuzis, 10 pistolas, uma espingarda e diversos carregadores de munição. Ao ser questionada, a mulher informou à PRF ter sido contratada para levar as armas até o Rio de Janeiro (RJ).

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Três Lagoas e a criança, que foi identificada pela documentação como filho da autora, ficou sob a guarda do Conselho Tutelar.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também