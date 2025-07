Mulher é identificada por aplicar golpes de mais de R$ 30 mil em idosos de Vicentina

Uma mulher, de 37 anos, foi identificada como suspeita de praticar estelionato contra dois casais de idosos, moradores do Distrito São José, no município de Vicentina. A identificação foi feita nesta segunda-feira (21), pela Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Conforme as informações policiais, as investigações apontam que a suspeita teria realizado diversas movimentações bancárias ilícitas, totalizando um prejuízo de aproximadamente R$ 30 mil.

Foi constatado que os idosos eram vizinhos próximos da suspeita. Ela oferecia auxilio às vítimas, com tarefas cotidianas, aproveitando para pegar o celular deles para fazer empréstimos e transferir os valores para as contas bancárias do seu marido.

Além das transferências via pix e investimentos, foram identificados empréstimos consignados realizados sem consentimento das vítimas.

O caso foi descoberto após os idosos perceberam o desaparecimento das suas aposentadorias e benefícios sociais. Em um dos casos, a filha do casal, que mora em outro estado foi até a cidade para verificar o que estava acontecendo, constatando que as movimentações suspeitas eram feitas via PIX, tendo como beneficiária a vizinha dos pais.

No outro caso, o filho de um dos idosos percebeu um empréstimo feito no nome da sua mãe, idosa de 67 anos de idade, sem a sua autorização, além da utilização de cartões de crédito em nome da idosa.

A Polícia Civil seguirá investigando o caso para identificar possíveis outros envolvidos e recuperar integralmente os valores desviados. Por questões de segurança, a filha do casal informou que pretende transferi-los para outra cidade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também